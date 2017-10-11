حل لغز جثة "ملاهي البدرشين".. الصديق الخائن كلمة السر

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط المتهم بقتل عامل بملاهي في مركز البدرشين.

تحريات العقيد علي عبد الرحمن، متش مباحث البدرشين والعياط، توصلت إلى أن مرتكب الجريمة عامل بنفس الملاهي يدعى "محمود"، وتربطه علاقة صداقة بالضحية.

وتمكن الرائد مصطفى مخلوف، رئيس مباحث البدرشين، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وأقر بارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بملاهي نادي النيل.

كشفت المعاينة أن الجثة لنجل مالكة الملاهي ويدعى حسين حمدي طنطاوي 27 سنة، وبها آثار ضرب على رأسه بقطعة حديدية، وأن أصبع السبابة الأيمن له مقطوع منه عقلة واحدة، علاوة على سرقة هاتفه المحمول، ومبلغ 800 جنيه.