إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أسوان"
إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أسوان"
08:37 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
أرشيفية
أسوان - إيهاب عمران:
أصيب 14 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة إدفو، أسفر عن إصابة 14 شخصًا نُقلوا لمستشفى إدفو العام.
تحرّر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
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