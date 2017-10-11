مزاعم كردية بأن القوات العراقية تستعد لهجوم كبير على كردستان

كتب - علاء المطيري:

قال مجلس أمن إقليم كردستان العراق إنه تلقى رسائل خطيرة تفيد باستعدادات عراقية لشن هجوم كبير على الإقليم بمشاركة قوات الحشد الشعبي.

جاء ذلك في تدوينة - على صفحة المجلس على "تويتر"، الأربعاء - قال فيها: "نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي تعد لهجوم كبير على كردستان انطلاقًا من جنوب غرب كركوك وشمال الموصل".

ومنذ إجراء استفتاء الإقليم على الانفصال عن بغداد في الـ25 من سبتمبر الماضي، قامت الحكومة العراقية بسلسلة إجراءات عقابية ضد الإقليم، حيث تعتبر بغداد أنه إقليم كردستان جزء من العراق وأن الاستفتاء الذي تم إجراؤه غير قانوني.

وذكرت قناة الحرة أن محكمة عراقية أصدرت، الأربعاء، أوامر بإلقاء القبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء، حسب ما ذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار.