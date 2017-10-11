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محمد يوسف: راض عن التعادل مع سموحة بـ9 لاعبين (فيديو)

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محمد يوسف: راض عن التعادل مع سموحة بـ9 لاعبين (فيديو) محمد يوسف: راض عن التعادل مع سموحة بـ9 لاعبين (فيديو)

التحرير

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قال محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت، إنه راض عن أداء فريقه أمام سموحة، في ظل النقص العددي الذي عانى منه فريقه في الشوط الثاني بعد طرد محمد سالم.

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة sports، أن التعادل مع سموحة على أرضه بـ 9 لاعبين لمدة 40 دقيقة نتيجة جيدة، مؤكدًا أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري المصري.  

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وتعادل سموحة أمام ضيفه فريق بتروجت، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن الجولة الـ5 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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التحرير

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