تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات دوري القسم الثاني

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل خلال اجتماعها الذي عقد اليوم عن إجراء تعديلات في مواعيد وملاعب بعض المباريات دوري الدرجة الثانية، وجاءت على النحو التالي:

• تأجيل مباراة الشرقية وأبي صقل التي كان مقررًا إقامتها بعد غد الجمعة إلى موعد يحدد لاحقًا

• الموافقة على إقامة مباريات نادي المنصورة في المواعيد المحددة نهاراً بدلا من الفترة المسائية حتى نهاية الموسم.

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• الموافقة على إقامة مباريات النادي الأوليمبي على الملعب الفرعي لستاد برج العرب بدلاً من ستاد الإسكندرية حتى نهاية الموسم.

• الموافقة على إقامة مباريات نادي بني مزار على ملعب مركز شباب مطاي بدلاً من مركز شباب بني مزار حتى نهاية الموسم.

• الموافقة على إقامة مباريات نادي الفيوم بستاد الفيوم بدلاً من الملعب الفرعي رقم (3) بمصر المقاصة حتى نهاية الموسم.