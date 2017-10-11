مران الزمالك| تدريبات خاصة لحفني وأشيمبونج.. وتأهيل كاسونجو

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته الجماعية بملعب النادي استعدادا لمواجهة طنطا يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري العام.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة المونتنيجري نيبوشا بإجراء تقسيمة فى وسط الملعب بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية وعلاج الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، سواء في التمركز الدفاعي أو في الشق الهجومي وإهدار الفرص السهلة.

وقام الثنائى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق وأحمد مجدي بتأدية تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطرواي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعى بالنادي.

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وخضع الخماسي أيمن حفني وبنيامين اتشيمبونج وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم وأحمد كابوريا لتدريبات خاصة تحت إشراف ماركو مدرب الأحمال حيث ركز الأخير خلال المران على منح اللاعبين توجيهات للتعامل بشكل جيد مع الكرة في المساحات الضيقة من حيث التمرير الجيد وعدم فقدان الكرة.

ويواجه الزمالك نظيره طنطا على استاد المحلة يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.