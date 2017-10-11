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21 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

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21 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري 21 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غدا الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم:

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شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، محمد هاني، سعد سمير، رامي ربيعة، حسين السيد، حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، أحمد حمودي، جونيور أجايي، وليد أزارو، محمد نجيب، مؤمن زكريا، أكرم توفيق، أيمن أشرف، وليد سليمان، عماد متعب، أحمد ياسر ريان، كريم نيدفيد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:
صبري رحيل وباسم على وعمرو بركات وأحمد فتحي و باكا وعبد الله الشامي واسلام محارب وعلى معلول وهشام محمد وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد

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التحرير

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