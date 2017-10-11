فيديو- النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي
فيديو- النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي
08:23 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي
(بي بي سي):
غفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف، أمس الأول الإثنين.
ودافع أنصار إردوغان عنه قائلين إن نعاسه دليل على اجتهاده في العمل.
http://www.bbc.com/arabic/media-41582968
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أردوغان يدين القرار الأمريكي بتعليق التأشيرات لغير المهاجرين
-
إنهاء جلسة للبرلمان الأوكراني بعد شغب واشتباكات
-
إجلاء 30 ألف شخص إثر انفجار مخزن سلاح في أوكرانيا
-
المجر تتعهد بإحباط محاولات أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي
إعلان
إعلان