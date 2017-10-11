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فيديو- النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي

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مصراوي Masrawy

- النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي

08:23 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

فيديو- النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي

النعاس يغلب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي


(بي بي سي):

غفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدة مرات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف، أمس الأول الإثنين.

ودافع أنصار إردوغان عنه قائلين إن نعاسه دليل على اجتهاده في العمل.

http://www.bbc.com/arabic/media-41582968

 

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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