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إقليم كردستان يحذر العالم بأنه يواجه الحصار وتهديدات عسكرية

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مصراوي Masrawy

إقليم كردستان يحذر العالم بأنه يواجه الحصار وتهديدات عسكرية

08:12 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إقليم كردستان يحذر العالم بأنه يواجه الحصار وتهديدات عسكرية

مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان

العراق - (د ب أ):

حذر المجلس السياسي الأعلى في إقليم كردستان الرأي العام العالمي بأن الإقليم يواجه الحصار والعقوبات الجماعية والتهديدات العسكرية, مؤكدا على تمسك كردستان بالاستفتاء ونتائجه والاستعداد لبدء حوار مفتوح دون شروط مسبقة.

وجاء في بيان للمجلس مساء اليوم الأربعاء حصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه "نعلن للرأي العام العالمي بأن شعب كردستان يواجه الحصار والعقاب الجماعي، والتهديدات العسكرية ما يشكل خطرا على الأوضاع الإنسانية وحياة الناس والنازحين في العراق وكردستان، لذا نطالب بوضع حد لهذه التهديدات والحصار والعقاب الجماعي".

ويعبر البيان عن "استعداد كردستان ببدء حوار مفتوح ودون شروط مسبقة مع بغداد بعيدا عن العقوبات والحصار وإعطاء الوقت اللازم لإنجاحه".

وجاء في البيان أيضا أن "فرض العقوبات على شعب كردستان هو إجراء لا قانوني ولا مسؤول، وأن تعقيد الأوضاع السياسية لا يخدم مصالح أي طرف".

من جانبه حذر مجلس أمن إقليم كردستان قبل قليل أن هجوم محتمل للقوات العراقية والحشد الشعبي على المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان (المناطق المتنازع عليها) مؤكدا أن لديه معلومات عن استعداد القوات العراقية، لشن هجوم واسع النطاق ضد المقاتلين الأكراد.

وذكر مجلس أمن الإقليم، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع (توتير) للتواصل الاجتماعي، "وصلتنا معلومات تفيد بأن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على المناطق الكردستانية خارج ادارة الإقليم".

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