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الجيش اللبناني يحيل فلسطينيين وسوري إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى داعش

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يحيل فلسطينيين وسوري إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى داعش

08:12 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الجيش اللبناني يحيل فلسطينيين وسوري إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى داعش

أرشيفية

بيروت - (د ب أ):

أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى القضاء المختص، فلسطينيين اثنين وسوريا لانتمائهم إلى مجموعة مرتبطة بتنظيم "داعش" وتحويلهم أموالا إلى التنظيم عبر مكتب تابع للسوري.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إن "مديرية المخابرات أحالت إلى القضاء المختص، الفلسطينيين المنتصر بالله عادل الصريف ويوسف خليل ناصر، والسوري محمود فؤاد الحاج علي، لانتماء الأول والثاني إلى مجموعة الإرهابي الفار فادي إبراهيم أحمد علي أحمد، الملقب بـ "أبو الخطاب"، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل مخيم عين الحلوة".

وأضاف البيان أن الموقوفين الفلسطينيين أقداما "على التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، ومراقبة عسكريين بغية تصفيتهم، وشراء متفجرات وصواعق من داخل مخيم عين الحلوة لاستخدامها في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة، وإيواء عناصر إرهابية بتكليف من المدعو "أبو الخطاب"، وتأمين بطاقات هوية فلسطينية مزوّرة لهم، بغية تسهيل حركة تنقلاتهم، بالإضافة إلى قيامهما بتحويل الأموال لصالح التنظيم الإرهابي المذكور، بواسطة مكتب مخصص لذلك عائد للموقوف السوري الأخير".

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