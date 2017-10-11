محافظ الدقهلية ينهي «اسكتش ساخر» لاستغلاله إعاقة الأطفال (صور)

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كتب – كارم الديسطي

أنهى الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، اسكتش ساخر قدمه عدد من الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بإحدى دور رعاية إحدى الجمعيات المهتمة بـ«أطفال التوحد» ضمن احتفالات انتصار أكتوبر.

وغضب حضور الحفل مما وصفوه استغلال الأطفال المشاركين في العرض الساخر غير الهادف، وإجبار بعضهم على استكمال العرض رغما عنهم.

وكانت الفقرة الأولى من العرض على صوت الفنانين فؤاد المهندس وشويكار "قلبى يا غاوى خمس قارات" بتمثيل ساخر للأطفال ذوي، مما أثار ضحك الحضور بالقاعة بسبب حركات وتحركات الأطفال البريئة على المسرح.

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وجاء «الاسكتش الثاني» بتمثيل للأطفال المعاقين ذهنيا على صوت ليلى مراد وإسماعيل ياسين وشكوكو لأغنية "اللي يقدر على قلبى يخطفه وأنا أجرى وراه".

ورفضت إحدى الفتيات المنغوليات التمثيل على المسرح وتعالى صوت بكائها، إلا أن مشرفة الجمعية أصرت على دفعها على المسرح للاستمرار في التمثيل، مما تسبب في حالة من الاستياء بين عدد من الحضور وبينهم المحافظ، الذي عبر عن غضبه من استغلال إعاقة الأطفال ذهنيًا في عروض غير هادفة وقرر إلغاء باقي فقرات الحفل.

وأكد الشعراوي أنه شعر بالغضب منذ بداية العرض الأول ولكن تأخرت في إلغاء الحفل خوفا على مشاعر الأطفال أنفسهم لكن بعد تكرار نفس المشاهد في العرض الثاني كان لابد من التدخل وإلغاء الحفل بالإضافة لترضية الأطفال بالصعود لهم على المسرح وتكريمهم بشكل لائق.