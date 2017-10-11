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خناقة بين سائق قطار وأصحاب سيارات على أولوية المرور بمزلقان سكك حديدية (صور)

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التحرير

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شهد مزلقان السكك الحديدية بقرية دنجواي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، واقعة غريبة من نوعها اليوم الأربعاء بعد أن تشاجر سائق قطار «دمياط - المنصورة»  وسائقو سيارات على أولوية المرور.

وتوقف سائق القطار بالمزلقان خوفًا من دهس المارة بعد رفض أصحاب السيارات الاستجابة لصافراته المتكررة لإخلاء شريط السكك الحديدة حتى يمر القطار.

67ca3ba3f9.jpgووقعت مشادات كلامية كادت أن تتطور لمشاجرة بين أصحاب السيارات المتواجدين على شريط السكك الحديدية بالمزلقان وسائق القطار، إذ قام بتوبيخهم بسبب عدم إخلاء شريط السكك الحديدية وإصرارهم على المرور على الرغم من قدوم القطار.

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قال محمد عبد الفتاح، شاهد عيان على الواقعة، إن مزلقان القرية يعتبر من أخطر المزلقانات في الدقهلية بسبب مرور القطارات دون غلق المزلقان وتتكدس السيارات دائما في ذلك المكان.

bb230d3988.jpgوتابع الشاهد لـ"التحرير": في أثناء مرور القطار اليوم وقف القطار بداخل المزلقان بسبب وقوف سيارات على قضبان السكك الحديدية وخرج سائق القطار يطالب أصحاب السيارات بأن يفسحوا المجال لكي يسير بالقطار، وهو مالم يقبله أصحاب السيارات ليدخل عدد منهم في مشادات وسباب مع سائق القطار.

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التحرير

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