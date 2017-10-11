13 صوتا لمشيرة خطاب في ثالث جولات انتخابات اليونسكو.. و18 لقطر

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انتهى أعضاء المجلس التنفيذى لمنظمة الثقافة والتربية العالمية «اليونسكو» من فرز التصويت فى الجولة الثالثة من انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة.

وحصدت مرشحة مصر وأفريقيا مشيرة خطاب على 13 صوتا، ومنافسها القطري حمد بن عبدالعزيز الكوارى 18 صوتا، أما المرشحة أودريه أزولاى من فرنسا فحصل على 18 صوتا، وكيان تانج من الصين على 5 أصوات، وفيرا خورى لاكويه من لبنان على 4 أصوات.

كانت نتيجة التصويت، أمس الثلاثاء، شهدت تغيرات طفيفة فى الأصوات، إذ حصلت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر والقارة الأفريقية، على عدد أصوات أكبر من الجولة الأولى بحصولها على 12 صوتا، وهو ما حدث مع المرشح القطرى حمد الكوارى الذى حصد 20 صوتا، فيما انخفضت أصوات مرشحة لبنان فيرا خورى لاكوريه لتصبح 3 أصوات، بعدما حصدت ستة أصوات فى الجولة الأولى، ورفع مرشح فيتنام فام سان شاو رصيده من صوتين فى الجولة الأولى بـ5 فى الثانية، فيما حافظ مرشحا فرنسا والصين على الأصوات التى حصلا عليها فى الجولة الأولى، بواقع خمسة لـ"كيان تانج" الصينى، و13 للفرنسية أودريه أزولاى.

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وأدلى أعضاء المجلس التنفيذى البالغ عددهم 58 دولة بأصواتهم بمقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، ويحتاج الفائز لـ30 صوتا، وهو من المستبعد حدوثه فى هذه الجولة، ومن المتوقع أن يخوض المرشحون الجولة الرابعة غدا الخميس.

وكان مرشح فيتنام كفام سان شاو أعلن عن انسحابه قبل بدء عملية التصويت بنصف ساعة، وهو ما أحدث ارتباكا فى المشهد الانتخابى، إذ حصل فى الحولة الثانية على خمسة أصوات، ويسعى بقية المرشحين للحصول على هذه الأصوات.