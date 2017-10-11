محافظ دمياط يستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة المشروعات القومية

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالديوان العام، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بوزارة التنمية المحلية، والمكلفة بالمرور على وحدات الإدارات المحلية لمتابعة الأنشطة والبرامج التنفيذية للمشروعات المركزية والقومية بالمحافظة.

وأشاد رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية اللواء جمال عبد المنعم بالخطة الاستثمارية الموضوعة للعام المالي 2017/2018، في الوقت الذي وجه فيه المحافظ تعليماته لمديري الإدارات المعنية، وكذا رؤساء الأحياء والمدن بضرورة توفير البيانات اللازمة للجنة لتيسير مهمتهم في بحث موقف تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية والرصف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة منظومة النظافة وتدوير القمامة.