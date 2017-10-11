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رئيس "إسكان النواب": العاصمة الإدارية المشروع القومي الأكبر في مصر

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مصراوي Masrawy

رئيس "إسكان النواب": العاصمة الإدارية المشروع القومي الأكبر في

08:00 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس معتز محمود

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس معتز محمود، إن ما تم إنجازه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، وسيكون هو المشروع القومي الأكبر في مصر، حيث تبلغ مساحته 170 ألف فدان.

وقال محمود، في بيان عقب كشف مشاركته، اليوم الأربعاء في جولة الرئيس عبدالفتاح بالعاصمة الإدارية، "كان مقررا أن تبدأ الدولة المشروع بـ 10 آلاف فدان، لكن نظراً لطلب عدد كبير من المستثمرين إقامة مشاريع، تم الاتفاق على التوسع في المشروع ليكون 40 ألف فدان".

وأضاف: "جاري إنشاء محطتين للكهرباء داخل العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري، والانتهاء من الطرق بنسبة 100 كيلو، ولا زال العمل مستمر على قدم وساق".

ولفت رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه تم البدء في إنشاء الحي الحكومي الذي يضم مجلس الوزراء ومقر مجلس النواب والوزارات وعددا كبيرا من مباني مؤسسات الدولة، ووصل حجم الإنجاز به إلى نسبة 30%.

وأكد أن الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون جاذبا للمواطنين وستقوم وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة بالإعلان عن جميع تفاصيل الحصول على الوحدات بالمشروع.

وقال محمود، إن الرئيس السيسي أكد خلال الجولة على ضرورة أن يخرج المشروع بالصورة التي تليق بمصر، لكي يرى العالم حجم الإنجاز وقدرة المصريين على البناء والتنمية، منوها بأن لجنة الإسكان ستقوم بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة.

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