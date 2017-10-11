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مسئول بالبيئة: تحرير 5597 محضر حرق "قش أرز".. وتدوير66 ألف طن حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مسئول بالبيئة: تحرير 5597 محضر حرق "قش أرز".. وتدوير66 ألف طن حتى الآن

07:53 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

قش أرز

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إن الوزارة حررت 5597 محضرًا ضد المخالفين بحرق قش الأرز حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم لجأوا إلى هذا الإجراء بعد أن خصصت الوزارة أماكن لجمع القش من الأراضي، ثم إعادة تدويره إلى أعلاف بدلًا من حرقه، قائلًا: "عمل المحاضر آخر إجراء نتخذه ضد الفلاحين المخالفين".

وأضاف رخا في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم تجميع حوالي 138 ألف طن قش أرز حتى الآن، وتدوير ما يقرب من 66 ألف طن، مشيرًا إلى أن الجزء المتبقي من القش الذي تم تجميعه يتم بيعه من خلال المتعهدين ولكن بعد الدعم المالي الذي تقوم الوزارة باعطاءة لهم وهو 50 جنيهًا في الطن بعد انتهاء الموسم ثم بعد ذلك يقومون ببيعه، كما تقوم الوزارة بمدهم بالألات اللازمة لاعادة التدوير إلى أعلاف، وذلك حتى لا يلجأوا لحرقه.

وأشار رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، إلى أن هناك آلاف الأطنان الأخرى التي يتم تجميعها من خلال المتعهدين وبيعها بدون دعم قائلًا "في متعهدين مش بيستنوا موسم الحصاد يخلص علشان ياخدوا الدعم ويبيعوا القش بس في النهاية المصلحة واحده وهي عدم اللجوء إلى حرقه".

وكان الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أشار إلى أن المحاضر التي تم تحريرها هذا العام قليلة جدًا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع الأعلاف هذا العام، لذلك يلجأ الفلاح إلى الاحتفاظ بقش الأرز للاستفاده منه في تربية الماشية، كما لفت إلى أن المساحة المزروعة هذا العام من الأرز حوالى 1.8 مليون فدان، وهو مايقرب من 4 مليون طن أرز، لافتًا إلى أن إمكانيات وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لايمكن أن تستوعب جمع كل هذه الكمية في 75 يومًا، وهي فترة بداية الحصاد ونهايته.

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مصراوي Masrawy

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