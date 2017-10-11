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ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

07:57 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ – (مصراوي):

ضبطت مباحث بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أحد تجار الأسمدة، وبحوزته كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة، المحظور تداولها بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية، وفقًا للوائح والإرشادات الزراعية.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيام المدعو "إ.ع.ا" تاجر أسمدة، ويقيم بدائرة مركز شرطة الرياض، بتجارته في الأسمدة المدعمة، وغير المصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، وإعادة طرحها للبيع للمواطنين، بأسعار السوق السوداء.

شُكلت حملة من القسم ترأسها المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان المذكور، عقب ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات بخصوص هذا الأمر.

وبمداهمة الحملة مكان المتحرى عنه، ضبطت بحوزته 9 أطنان أسمدة مدعمة خاصة بتوزيعها لأصحاب الحيازات الزراعية، بزمام الجمعيات الزراعية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 20529 لسنة 2017 جنح مركز شرطة الرياض، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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