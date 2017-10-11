إزالة 618 حالة إشغالات وتعديات بمركز ببا جنوب ببني سويف (صور)
إزالة 618 حالة إشغالات وتعديات بمركز ببا جنوب ببني سويف (صور)
07:36 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
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بني سويف ــ (مصراوي):
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة وذلك لإزالة الإشغالات وصور التعدي على الشوارع بدائرة المركز، باستخدام معدات الوحدة المحلية.
وقاد الحملة، المحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة، وشعبان عبد الوهاب نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد فاروق وكيل شرطة المرافق، الرائد ياسر محمد رئيس مباحث شرطة المرافق.
وأزالت الحملة 618 حالة تعد وإشغالات متنوعة، منها "191 تندات وإعلانات، 168 باعة جائلين، 90 تعديات على الأرصفة، 20 ميزان مخالف، 19 معدات جزارة على الأرصفة، 10 أكشاك، 30 سلالم مخالفة، 40 شمسية مخالفة، 40 بروز".
وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية، إن الحملة تأتى في إطار حالة ضبط الشارع وإزالة المخالفات، وتوسعة بعض الشوارع المختنقة من حالات الإشغالات.
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