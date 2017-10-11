مشيرة خطاب تحصل على 13 صوتا في الجولة الثالثة وتخوض الجولة الرابعة غدا

(مصراوى):

انتهت منذ قليل عمليات فرز الأصوات الجولة الثالثة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لاختيار مدير عام جديد خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا.

وحصلت السفيرة مشيرة خطاب على 13 صوتًا، وماتزال تحتل المرتبة الثالثة، في حين حافظ مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري على صدارة الأصوات بـ18 صوت، رغم حصوله في الجولة الثانية على 20 صوتًا.

وجاءت النتائج خلال الجولة الثالثة من الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء بمقر المنظمة بباريس و التي لم يتمكن فيها أي مرشح من جمع عدد الاصوات المطلوبة لتحقيق الفوز.

و صرح مايكل واربز رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو ، بأن نتائج التصويت جاءت على النحو التالي:

مشيرة خطاب "مصر": 13صوتا، أودريه أزولاى "فرنسا":18 صوتا ، كيان تانج "الصين": 5 أصوات، فيرا خوري لاكويه "لبنان": 4 أصوات، حمد الكواري "قطر" : 18 صوتا.

وتجرى انتخابات اليونسكو على عدة جولات، ويتطلب فوز المرشح حصوله على 30 صوتًا كحد أدنى من إجمالي 58 هم عدد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة.