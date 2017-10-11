"دعم مصر": العاصمة الإدارية الجديدة "إنجاز" غير مسبوق

كتبت-مروة شوقي:

‏وصف ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية إنجاز وإعجاز غير مسبوق.

وأكد الائتلاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك ارتياح كبير لدى الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته من متابعته اليوم الأربعاء، للمشروعات الكبرى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، إن الرئيس السيسي دائما يتخذ القرارات المصيرية، في مقدمتها قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف تغير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة المصرية.

وأشار حسب الله، إلى أن هذا المشروع القومي سيجعل مصر واحدة من أهم الدول الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وطالب متحدث الائتلاف، الحكومة بضرورة التوسع خارج نطاق العاصمة الإدارية، من خلال إقامة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية في مختلف المجالات لتحقيق هدفين.

وأضاف: "الأول توفير فرص العمالة الحقيقية للشباب المصري، والثاني إعادة توزيع السكان لتخفيف التكدس السكاني الكبير داخل الوادي والدلتا".

ووجه حسب الله، الشكر والتقدير للقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة وجميع العمال المصريين والمهندسين وخبراء التعمير والسكان والتنمية العمرانية الذين يواصلون العمل ليل نهار لإنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.