القضاء الهولندي يفرج عن مشتبه بهم في فضيحة تلوث البيض

أمستردام - (د ب أ):

قرر قاض تحقيقات في هولندا، اليوم الأربعاء، الإفراج المؤقت عن اثنين مشتبه في صلتهما بفضيحة البيض الملوث بمبيد فيبرونيل.

يشار إلى أن هناك اشتباها في أن المديرين، الإثنين، لشركة تشيكفريند باعا مطهرا ملوثا بمبيد الفيبرونيل إلى مزارع دواجن.

ووصلت المادة المضرة بالإنسان إلى ملايين البيضات.

وكان قد تم القبض على الرجلين بشكل مؤقت في أغسطس الماضي.

ولم يتم البت بعد في الموعد الذي ستبدأ فيه المحاكمة إذ لا تزال التحقيقات جارية.