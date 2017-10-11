أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي يقترب من المليار خلال العام الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي يقترب من المليار خلال العام الماضي

07:23 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي يقترب من المليار خلال العام الماضي

ارشيفية

لوكسمبورج - (د ب أ):

أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الأربعاء وصول عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى رقم قياسي جديد وهو 973 مليون راكب، مشيرا إلى أن العام الماضي سجل مقتل 6 أشخاص في طيران مدني في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الإحصاء أن حركة ركاب الطائرات بين دول الاتحاد الأوروبي شكلت 47% من إجمالي عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي. وشكل الركاب الذي يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي 6ر35% من إجمالي عدد ركاب الطائرات في حين شكل ركاب الرحلات داخل دول الاتحاد نفسها 3ر17% من إجمالي عدد الركاب.

وزاد عدد الركاب خلال العام الماضي بنسبة 9ر5% مقارنة بالعام السابق.

وظل مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية لندن، الأنشط ين مطارات الاتحاد الأوروبي حيث استقبل 7ر75 مليون راكب خلال العام الماضي، وتلاه مطارات باريس وأمستردام وفرانكفورت الرئيسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القضاء الهولندي يفرج عن مشتبه بهم في فضيحة تلوث البيض

    أخبار

  • بدء التصويت في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو بمشاركة 5 دول بينها

    أخبار

  • صحيفة: يقوم بزيارة عمل لبريطانيا العام المقبل

    أخبار

  • اليونان والمجر الأقل مساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي

    أخبار

إعلان

503e42da08.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج