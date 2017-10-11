عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي يقترب من المليار خلال العام الماضي

لوكسمبورج - (د ب أ):

أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الأربعاء وصول عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى رقم قياسي جديد وهو 973 مليون راكب، مشيرا إلى أن العام الماضي سجل مقتل 6 أشخاص في حوادث طيران مدني في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الإحصاء أن حركة ركاب الطائرات بين دول الاتحاد الأوروبي شكلت 47% من إجمالي عدد ركاب الطائرات في الاتحاد الأوروبي. وشكل الركاب الذي يسافرون من وإلى الاتحاد الأوروبي 6ر35% من إجمالي عدد ركاب الطائرات في حين شكل ركاب الرحلات داخل دول الاتحاد نفسها 3ر17% من إجمالي عدد الركاب.

وزاد عدد الركاب خلال العام الماضي بنسبة 9ر5% مقارنة بالعام السابق.

وظل مطار "هيثرو" في العاصمة البريطانية لندن، الأنشط ين مطارات الاتحاد الأوروبي حيث استقبل 7ر75 مليون راكب خلال العام الماضي، وتلاه مطارات باريس وأمستردام وفرانكفورت الرئيسية.