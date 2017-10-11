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مكرم محمد أحمد: نسعى دائمًا للمحافظة على الصلة بين مصر وإفريقيا

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مكرم محمد أحمد: نسعى دائمًا للمحافظة على الصلة بين مصر وإفريقيا مكرم محمد أحمد: نسعى دائمًا للمحافظة على الصلة بين مصر وإفريقيا

التحرير

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أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضرورة التواصل الثقافي الإفريقي، مشيرًا إلى أنه لابد أن يربطنا إحساس واحد وهو أننا أفارقة، موضحًا أن هناك مطالب واحدة لابد أن نتشارك فيها.

أضاف مكرم، خلال حفل ختام تدريب الإذاعيين الأفارقة، أن المجلس يعمل جاهدًا بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية، على المحافظة على الصلة بين وإفريقيا، مؤكدًا على حرص المجلس على تطوير المعهد والدفع بالدارسين إلى الأمام.

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ومن جانبه؛ قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة التدريب، إنه تم تدريب 30 إذاعيًا إفريقيًا في هذه الدورة، من 13 دولة إفريقية، من خلال ورش عمل ومحاضرات وندوات وزيارات ميدانية، لافتًا إلى أن هذه الدورة تأتي بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء المعهد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالإذاعيين الأفارقة وسفراء الدول الإفريقية، بحضور أحمد سليم الأمين العام للمعهد، وصالح الصالحي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، وحاتم زكريا عضو المجلس.

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