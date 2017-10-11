تهالك طريق في الإسماعيلية بعد شهر من تطويره بتكلفته مليوني جنيه

التحرير

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مايزال يُطريق البلاجات في الإسماعيلية يعاني من الإهمال بعد فقدان المتابعة مع المقاول المسؤول عن تطويره، بالرغم من اعتماد مبلغ مليونين و150 ألف جنيه لتجميله ورفع كفاءة 2 كيلو متر منذ عام تقريبًا، وانتهاء عملية التطوير منذ شهر فقط.

ورصدت عدسة «التحرير» تراكم مخلفات البناء والتطوير تسببت في انتشار القمامة بشكل مقزز بالشارع السياحى الوحيد بالمحافظة وبمنتصف الطريق، إلى جانب تهالك بلدورات وبلاط الأرصفة بعد شهر من تركيبه.

كما أن هناك أعمال تطوير من المفترض أن يتم تنفيذها بعد أن تم اعتماد مبلغ وقدره 5.18 مليون جنيه اعتماد إضافى من خارج الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتشمل هذه الأعمال تطوير الطريق بالكامل بداية من كوبرى الثلاثينى وحتى منطقة التعاون وذلك منذ عامين تقريبًا.

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من جانبه، أكد اللواء أشرف فؤاد رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية،لـ"التحرير" أنه أخطر المقاول المسؤول عن الأعمال بإعادة العمل على تطوير الطريق وتصليح ما تم تركه متهالكا، مع رفع المخالفات التي تم تركها، موضحًا أنه في حالة عدم الاستجابة سيقوم بمحاسبته على ذلك من خلال أموال الاعتماد.

بدوره قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إنه سيشكل لجنة لاستلام ما تم تطويره بالطريق بعد مراجعة الأعمال التي تمت وسيتم محاسبة المقصرين، إذا ثبت ذلك، واعدا بإصلاح ما يلزم ورفع وتجميل الطريق لاستعادته كما كان في السابق.