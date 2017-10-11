تزاحم مواطني أسوان خلال تسلم وحدات مشروع مشروع «إسكان الأوقاف»

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شهدت عملية توزيع وحدات مشروع إسكان هيئة الأوقاف بنظام الإيجار مدى الحياة والمقام بمنطقة الصداقة جنوب مدينة أسوان، حالة من التزاحم الشديد من قبل الحاجزين لوحدات المشروع من الفائزين فى القرعة العلنية.

وأثيرت العديد من المشكلات بسبب استبعاد المئات من الحاجزين من الدخول فى القرعة العلنية لعدم انطباق الشروط عليهم، الأمر الذى دعا عدد منهم إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بوقف إجرءات القرعة العلنية واتهامها بعدم تحقيق العدالة فى التوزيع بحسب مقيمى الدعوى.

وذكر مصدر مسؤول بهيئة الأوقاف بأسوان، أنه تسليم العقود للفائزين فى القرعة العلنية، اليوم الأربعاء، والتى أجرتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتوزيع وحدات المشروع السكنى المقام بمنطقة الصداقة الجديدة جنوب أسوان بإجمالي 4920 وحدة سكنية.

وأضاف المصدر، أنه وفقًا للعقود المحررة للإيجارات سيتم منح المستحق للوحدة السكنية خطاب لإنهاء إجراءات تركيب عداد الكهرباء وعداد مياه الشرب علاوة على تسليمه محضر استلام الشقة على أن يتم سداد إيجار الشقة من تاريخ توقيعه على استلام الوحدة.

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وكانت محافظة أسوان أجرت الفترة الماضية قرعة علنية لتوزيع وحدات مشروع إسكان الأوقاف الذى بدأ إنشاؤه فى عام 2008 الماضى بإجمالى 4920 وحدة سكنية، فيما اشتكى حاجزو للوحدات السكنية من تباطؤ إجراءات تسليم عقود الوحدات السكنية وطالبوا بالاستعانة بموظفين إضافين لسرعة إنهائها خاصة أن إجمالى عدد الشقق يبلغ 5 آلاف تقريبًا.