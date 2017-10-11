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فلكي يتوقع حرمان المنتخب من «مونديال روسيا» بسبب حرب عالمية ثالثة (فيديو)

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فلكي يتوقع حرمان المنتخب من «مونديال روسيا» بسبب حرب عالمية ثالثة (فيديو) فلكي يتوقع حرمان المنتخب من «مونديال روسيا» بسبب حرب عالمية ثالثة (فيديو)

التحرير

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توقع الفلكي أحمد شاهين حرمان الوطني لكرة القدم من المشاركة في 2018 بروسيا، رغم تأهله رسميًا.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج «اقتحام»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الحرب العالمية ستشتعل خلال العام المقبل، وسيتم إلغاء البطولة عقب اندلاع مظاهرات في ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

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وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح ، الاثنين، لاعبي المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة للمونديال.

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التحرير

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