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سول تلمح إلى قيام قراصنة كوريين شماليين بسرقة بيانات عسكرية

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مصراوي Masrawy

سول تلمح إلى قيام قراصنة كوريين شماليين بسرقة بيانات عسكرية

07:05 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

سول تلمح إلى قيام قراصنة كوريين شماليين بسرقة بيانات عسكرية

رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاى

سول - (د ب أ):

ألمحت مصادر حكومية فى كوريا الجنوبية إلى قيام قراصنة كوريين شماليين بسرقة مئات الوثائق العسكرية الحساسة من كوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة "كوريا تايمز" عن المصادر قولها إن من بين الوثائق خطة سرية طارئة للقضاء على الزعيم الكورى الشمالى كيم جونح أون، ومعلومات عن القواعد العسكرية.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية مركز بيانات وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سبتمبر 2016K وفقا للسياسي الكوري الجنوبي ري شيول هي، ولم تعترف الوزارة بالمدى الكامل للهجوم.

وذكرت الصحيفة ان السلطات اعترفت في مايو من العام الجاري بأن الكمبيوتر الخاصة بها تعرضت لهجوم، بيد أنها ذكرت أن سرقة البيانات لم تكن خطيرة.

ويزعم ري أنه لا يزال يجري التعرف على نحو 80 % من البيانات البالغ حجمها 235 جيجابايت.

واتهمت كوريا الجنوبية في العام الماضي، جارتها الشمالية، بقرصنة مواقع حكومية في مناسبات متعددة. وتنفي بيونجيانج هذه الادعاءات.

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