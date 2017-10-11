واشنطن بوست: القضاء التركي يبدأ محاكمة صحفية ألمانية في تهم تتعلق بالإرهاب

واشنطن - (أ ش أ):

يبدأ القضاء التركي، محاكمة الصحفية الألمانية ميسالي تولو التي تم اعتقالها في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب صحفية "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة - في تقرير بتثه على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن الصحفية ميسالي تولو (33 عاما) -ألمانية من أصول تركية- وُجهت إليها اتهامات متعلقة باشتراكها في نشر دعاية إرهابية وكونها عضوة في الحزب الماركسي اللينيني الشيوعي المحظور في تركيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تولو أنكرت الاتهامات الموجهة إليها متعلقة بالإرهاب كانت قد وُجهت إليها، وأنها الأولى على قائمة تضم 19 متهما بينهم 11 مواطناً ألمانياً أو ألمان من أصول تركية آخرين، تم اعتقالهم في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشل في العام الماضي، وتتم محاكمتهم في إسطنبول، بينما تعتبرهم برلين "سجناء سياسيين".

كما نقلت الصحيفة الصحفية المتهمة قولها إن محاكمتها تعد تعدياً على حرية الصحافة في تركيا، ومناشدتها بالتعاطف مع ابنها (3 سنوات) والذى أمضى الشهور الخمسة الأخيرة معها في السجن.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل قوله في تصريح لصحيفة (بيلد) الألمانية، إن ألمانيا تتابع قضية تولو عن كثب، وأنها تطالب بمحاكمة عادلة تستند على سيادة القانون، وقبل كل شيء لابد أن تكون سريعة حتى يتم الإفراج عن ميسالي تولو في أقرب وقت وتستطيع العودة إلى ألمانيا".

وفي السياق ذاته نقلت "واشنطن بوست" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر أن أعضاء قانونيين بالسفارة الألمانية يتواجدون بالمحكمة لمتابعة المحاكمة.