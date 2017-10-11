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بدء التصويت في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو بمشاركة 5 دول بينها مصر

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مصراوي Masrawy

بدء التصويت في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو بمشاركة 5 دول بينها

06:54 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

بدء التصويت في الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو بمشاركة 5 دول بينها مصر

اليونسكو

باريس - (أ ش أ):
انطلقت، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة "اليونسكو" على منصب المدير العام، وذلك بمشاركة مرشحي خمسة دول فقط بينهم مصر بعد انسحاب كل من جواتيمالا والعراق وأذربيجان وفيتنام.

ولم يتمكن أي مرشح من حسم الانتخابات لصالحه في الجولتين الأولى والثانية إذ أن الفوز يتطلب الحصول على 30 صوتا على الاقل للدول الاعضاء بالمجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة.

وقد يستمر التصويت حتى جولة خامسة وحاسمة بدون شرط الأغلبية المطلقة ويشارك فيها الأول والثاني فقط في الجولة الرابعة، وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان فستقام قرعة.

وكان الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري أجرى مشاورات مع وزراء خارجية عدد كبير من الدول أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، لتأمين الدعم المطلوب لمشيرة خطاب لاسيما مع المجموعة الافريقية.

فيما أكد اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط السفير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب ان المرشحة المصرية عازمة على مواصلة السباق وأن الجولة الثالثة ستكون حاسمة فيما يتعلق بقرارات الانسحاب لبعض المرشحين.

هذا المحتوى من

Asha

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