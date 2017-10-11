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بالأسماء..10 مرشحين يخوضون انتخابات التجديد النصفي لأطباء كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالأسماء..10 مرشحين يخوضون انتخابات التجديد النصفي لأطباء كفر الشيخ

06:57 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

بالأسماء..10 مرشحين يخوضون انتخابات التجديد النصفي لأطباء كفر الشيخ

نقابة الاطباء

كفر الشيخ – (مصراوي):

أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن 10 مرشحين، سيخوضون انتخابات التجديد النصفي، للنقابة، المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة، وذلك بعد إرسال أسمائهم للنقابة العامة بالقاهرة، بعد إعلاق باب الترشيح، على 4 مقاعد للعضوية، منهم مقعدان فوق السن، ومقعدان آخران تحت السن، ومقعد واحد عن وسط الدلتا.

وأعلن الدكتور مدحت هيكل، وكيل النقابة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أسماء المرشحين العشرة الذين سيخوضون انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فبالنسبة لمقعدي فوق السن، مرشح لهما 3 أطباء هم: إبراهيم عبد المنعم عبد الله، وأماني باشا، ومحمد غانم.

وأشار إلى أن المرشحين على مقعدي تحت السن 4 أطباء هم: أحمد منصور، وبسيوني عبد التواب، ومحمد كمال رزق، وهيثم إبراهيم رشوان، أما لمقعد عضو عن وسط الدلتا مرشح عليه 3 أطباء هم: حسن السيد إبراهيم الباتع، ورشوان شعبان رشوان، ومحمد سلامة محمود جاد، موضحًا أن هذه الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي، بمقر النقابة بمدينة كفر الشيخ.

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مصراوي Masrawy

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