تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر
تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر
06:56 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على مدار شهر- عن تنفيذ مليون و164 ألفا و497 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 6 آلاف و572 حكما جنائيا، و535 ألفا و583 حكم حبس، و419 ألفا و377 حكم غرامة، و130 ألفا و965 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
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