أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر

06:56 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر

أرشيفية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على مدار شهر- عن تنفيذ مليون و164 ألفا و497 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 6 آلاف و572 حكما جنائيا، و535 ألفا و583 حكم حبس، و419 ألفا و377 حكم غرامة، و130 ألفا و965 أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تطلب تفريغ تسجيلات واقعة "الرشوة الجنسية" لسكرتير نائب محافظ

    أخبار

  • بواب و3 أقاربه يذبحون صاحب عقار أمام زوجته بمدينة نصر

    أخبار

  • ما هو مصير "الحشيش والترامادول" التي تضبطها قوات الأمن؟

    أخبار

  • الإفراج بالعفو عن 114 نزيلاً والشرطي عن 91 آخرين بمناسبة الاحتفال

    أخبار

إعلان

365fdcb8a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد