تجديد حبس فتاة 15 يوما في رفع "علم المثليين" بحفل التجمع

كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس "سارة ح." 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة رفع علم المثليين "الرينبو" بحفل فرقة "مشروع ليلى" بمنطقة التجمع الخامس.

وقال المحامي عمرو محمد، دفاع المتهمة -في تصريحات لمصراوي- إن النيابة ناقشتها في تحريات المباحث والاتهامات الموجهة لها، لافتا بأنه تم ترحيلها إلى سجن القناطر.

كانت النيابة قد أمرت بحبس كل من: "أ.ع."، و"س.ح." 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول بمحافظة دمياط، والثانية بمنزلها بمنطقة السيدة زينب.

وأكد المحامي أن النيابة أسندت للمتهم الأول تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بطرق علانية.

ولفت إلى أن 3 اتهامات أسندت للمتهمة الثانية وهي: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

يُشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم بمول "كايروفيستفال"، ورفع بعض المشاركين "علم المثليين" به.