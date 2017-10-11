​انطلاق الفوج الثالث من شباب الجامعات لزيارة مصانع الإنتاج الحربي

كتب- محمد قاسم:

انطلق الفوج الثالث من طلاب جامعتي قناة السويس وبورسعيد، اليوم الأربعاء، لزيارة مصانع الإنتاج الحربي بالتعاون مع الوزارة، وذلك في إطار مبادرة كل يوم جديد؛ لتعريف شباب الجامعات والمعاهد المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة لغرس قيم حب العمل والقدرة على الإنجاز لديهم، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عبدالغفار، الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي من شأنها دمجهم في خطة التنمية للدولة وربطهم بها، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، مما يشكل مستقبلا حائلا ضد التلاعب بأفكارهم، فضلا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

من جانبه، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، إن الوزارة مهتمة بدعم التعليم في مصر بجميع مراحله، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في توعية جيل كامل من الشباب بموارد بلده وإمكانياتها وما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، مضيفا أنه وفقًا لهذه المبادرة والتي ستتم على مدار 3 أشهر سيقوم طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بزيارة الشركات المختلفة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمشروعات التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها لتحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.

وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية يمكنهم الاستفادة منها في الارتقاء بقدرتهم العلمية والتعلمية، وأعربوا عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.

بدوره، نوه مدير عام المكتب الفني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أحمد الشيخ، بأن هذه الزيارة تعد الثالثة حيث انطلق الفوج الأول من شباب جامعتي القاهرة وحلوان لزيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية والتعرف على مجالات العمل لديها والمشروعات التي تشارك بها، والفوج الثاني من طلاب جامعتي عين شمس والسويس بزيارة مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ومصنع أبو زعبل للصناعات المتخصصة وشاهدوا ما لديهم من قدرات وإمكانيات بشرية وعلمية وبحثية، ومعامل وأجهزة ومعدات وصناعات ثقيله حربية ومدنية، والتي تمكن هذه الشركات من الدخول في العديد من المشروعات القومية للدولة.

وأوضح الشيخ، أن إجمالي المشاركين في كل فوج 100 طالب وطالبة، وأن المشروعات التي يقوم الطلاب بزيارتها تبلغ 15 مشروعاً تنمويًا عملاقًا، ومن أهمها شركة (م 144) بنها للصناعات الإلكترونية، ومركز نظم الحواسب والمعلومات وقطاع التدريب.