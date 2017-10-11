"البحوث الإسلامية": الاستفادة من قدرات الشباب في تطوير العمل الدعوي
"البحوث الإسلامية": الاستفادة من قدرات الشباب في تطوير العمل الدعوي
06:50 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الدكتور محيي الدين عفيفي
كتب- محمود مصطفى:
استعرض الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، خلال اجتماعه اليوم مع شباب الوعاظ من مختلف مناطق الوعظ، سبل الاستفادة من عنصر الشباب في تطوير العمل الدعوي في الفترة المقبلة.
وأكد الأمين العام أهمية الشباب في هذه المرحلة الدقيقة المليئة بالتحديات التي تحتاج - منا جميعا - إلى بذل مزيد من الجهود لإظهار الصورة السمحة للإسلام بعيداً عن الغلو والتطرف.
وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية حريص على الاستفادة من الكفاءات الموجودة بين الوعاظ واستغلال مهاراتهم في تطوير العمل داخل محافظاتهم نظراً لما يمتلكونه من طاقات هائلة، كما وجه الوعاظ إلى ضرورة التلاحم مع البيئة المحيطة والعمل على أرض الواقع لحل المشكلات المجتمعية بشكل يتفق مع اهتمامات الناس حتى لا نغرد بعيدا عنها.
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