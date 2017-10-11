مع دخول فصل الشتاء.. كيف تحافظين على شعرك من التقصف؟

كتبت- ميرا ماهر:

تؤثر التغيرات المناخية والعوامل الجوية على حيوية الشعر وصحته، وغالباً ما يبدأ بالتقصف مع دخول فصل الشتاء، لذلك ذكر موقع "naturalbeautytips" بعض النصائح للحصول على شعر أقوى.

1- التخلص من الشعر المتقصف أولاً بأول.

2- يكون الشعر في أضعف حالاته بعد الاستحمام، لذلك لا تمشطي الشعر المبلل، منعاً لتكسره.

3- استخدام قبعات من الصوف لتغطية الشعر في الشتاء، لكن ليس بعد الاستحمام مباشرةً وإنما بعد تجفيفه بشكل جيد.

4- ترطيب الشعر بشكل مستمر باستخدام البلسم والكريم.

5- تجنب غسل الشعر كثيراً، لأن ذلك يحرمه من الزيوت الطبيعية.

6- عدم ربط الشعر بقوة حتى لا يتكسر.