مع دخول فصل الشتاء.. كيف تحافظين على شعرك من التقصف؟
مع دخول فصل الشتاء.. كيف تحافظين على شعرك من التقصف؟
06:44 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
كيف_تعالج_تقصف_الشعر
كتبت- ميرا ماهر:
تؤثر التغيرات المناخية والعوامل الجوية على حيوية الشعر وصحته، وغالباً ما يبدأ بالتقصف مع دخول فصل الشتاء، لذلك ذكر موقع "naturalbeautytips" بعض النصائح للحصول على شعر أقوى.
1- التخلص من الشعر المتقصف أولاً بأول.
2- يكون الشعر في أضعف حالاته بعد الاستحمام، لذلك لا تمشطي الشعر المبلل، منعاً لتكسره.
3- استخدام قبعات من الصوف لتغطية الشعر في الشتاء، لكن ليس بعد الاستحمام مباشرةً وإنما بعد تجفيفه بشكل جيد.
4- ترطيب الشعر بشكل مستمر باستخدام البلسم والكريم.
5- تجنب غسل الشعر كثيراً، لأن ذلك يحرمه من الزيوت الطبيعية.
6- عدم ربط الشعر بقوة حتى لا يتكسر.
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