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مع دخول فصل الشتاء.. كيف تحافظين على شعرك من التقصف؟

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مصراوي Masrawy

مع دخول فصل الشتاء.. كيف تحافظين على شعرك من التقصف؟

06:44 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مع دخول فصل الشتاء.. كيف تحافظين على شعرك من التقصف؟

كيف_تعالج_تقصف_الشعر

كتبت- ميرا ماهر:

تؤثر التغيرات المناخية والعوامل الجوية على حيوية الشعر وصحته، وغالباً ما يبدأ بالتقصف مع دخول فصل الشتاء، لذلك ذكر موقع "naturalbeautytips" بعض النصائح للحصول على شعر أقوى.

1-   التخلص من الشعر المتقصف أولاً بأول.

2-   يكون الشعر في أضعف حالاته بعد الاستحمام، لذلك لا تمشطي الشعر المبلل، منعاً لتكسره.

3-   استخدام قبعات من الصوف لتغطية الشعر في الشتاء، لكن ليس بعد الاستحمام مباشرةً وإنما بعد تجفيفه بشكل جيد.

4-   ترطيب الشعر بشكل مستمر باستخدام البلسم والكريم.

5-   تجنب غسل الشعر كثيراً، لأن ذلك يحرمه من الزيوت الطبيعية.

6-    عدم ربط الشعر بقوة حتى لا يتكسر. 

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مصراوي Masrawy

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