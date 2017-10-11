12 ديسمبر النطق بالحكم على شرطي وسكرتير بتهمة تهريب مسجون

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار أحمد محمود الدين، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أمين شرطة وسكرتير نيابة وشخص آخر في اتهامهم بتهريب مسجون لـ 12 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد أحالت كل من: "أحمد ا."، أمين شرطة، و"أحمد ع."، سكرتير نيابة، و"ماهر ع."، عاطل، للمحاكمة الجنائية في اتهامهم بتهريب المتهم "محمد ت." أثناء عرضه على المحكمة، وأسندت إليهم تهمة الإهمال.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تهريب المسجون من داخل المحكمة، وأكد الحرس أن المتهم استطاع فك "الكلبش" ولاذ بالهرب.