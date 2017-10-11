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صحيفة: ترامب يقوم بزيارة عمل لبريطانيا العام المقبل

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مصراوي Masrawy

صحيفة: يقوم بزيارة عمل لبريطانيا العام المقبل

06:48 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

صحيفة: ترامب يقوم بزيارة عمل لبريطانيا العام المقبل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لندن - (د ب أ):

كشفت صحيفة "إيفينج ستاندرد" البريطانية عن الإعداد لقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى بريطانيا مطلع العام المقبل، إلا أن الزيارة لن تكون زيارة رسمية ولن تشمل اجتماعا مع الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن دبلوماسيين يناقشون زيارة عمل من جانب ترامب تشمل اجتماعا مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكنها سوف تخلو من مراسم الزيارة الرسمية الكاملة.

وأضافت الصحيفة التي يشغل منصب رئيس تحريرها جورج أوسبورن - زميل ماي في مجلس الوزراء - أنه بدلا من الاستقبال على السجادة الحمراء للدلالة على العلاقات الخاصة بين البلدين، من المحتمل أن تشكل الزيارة جزءا من جولة في عدة عواصم أوروبية من جانب الرئيس الأمريكي.

وكان أوسبورن المؤيد للاتحاد الأوروبي يشغل منصب وزير الخزانة في عهد رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون حتى يوليو 2016، وظل عضوا محافظا في البرلمان حتى مايو.

وأشارت الصحيفة إلى أن تأجيل زيارة ترامب جاء بعد تهديدات بالمقاطعة واحتجاجات جماهيرية في الأشهر التي تلت دعوة ماي لترامب خلال زيارة قامت بها لواشنطن في يناير.

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مصراوي Masrawy

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