أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليونان والمجر الأقل مساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليونان والمجر الأقل مساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي

06:46 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

اليونان والمجر الأقل مساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

تذيلت كل من اليونان والمجر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث المساواة بين الجنسين، بينما تربعت كل من السويد والدنمارك على رأس القائمة، وفقا لما جاء في تقرير نشره المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء.

ويصنف التقرير بلدان الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على أساس فرص تولى السلطة والحصول على المال والعمل وتوفير الوقت والمعرفة والصحة للرجال والنساء.

ولا تزال السلطة هي المجال الأقل تكافؤا بين بلدان الكتلة؛ ففي المجر، تعتبر المناصب الوزارية حصرا على الرجال تقريبا، ولا توجد سوى امرأة واحدة من بين كل عشرة برلمانيين منتخبين.

بينما هناك توازن يكاد يكون كاملا في الوزراء والمسؤولين المنتخبين في السويد.

ورصد التقرير أيضا حالة المساواة بين الجنسين في مجالات مثل الإعلام والعلوم والرياضة؛ فعدد النساء اللواتي يدرسن الصحافة هو ضعف عدد الرجال الذين يدرسون الصحافة، إلا أن المرأة تتولى منصبا واحدا فقط من بين خمسة مناصب قيادية في مجال البث العام.

وقالت فيرا جوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن المساواة بين الجنسين: "لا يمكننا النظر إلى مجتمعاتنا على أنها مجتمعات حديثة عندما نخذل الكثيرين".

وتابعت جوروفا أن هذه الارقام تمثل "قصة محزنة" من الركود وبطء التقدم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة: يقوم بزيارة عمل لبريطانيا العام المقبل

    أخبار

  • ماي ترفض الكشف عن خيارها في حال إجراء استفتاء جديد

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف قرض بقيمة 200 مليون يورو لتونس

    أخبار

  • وسط ترقب إسباني أوروبي.. هل يعلن رئيس إقليم كتالونيا الانفصال غدًا؟

    أخبار

إعلان

f057510a14.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة