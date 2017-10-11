اليونان والمجر الأقل مساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

تذيلت كل من اليونان والمجر قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث المساواة بين الجنسين، بينما تربعت كل من السويد والدنمارك على رأس القائمة، وفقا لما جاء في تقرير نشره المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء.

ويصنف التقرير بلدان الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على أساس فرص تولى السلطة والحصول على المال والعمل وتوفير الوقت والمعرفة والصحة للرجال والنساء.

ولا تزال السلطة هي المجال الأقل تكافؤا بين بلدان الكتلة؛ ففي المجر، تعتبر المناصب الوزارية حصرا على الرجال تقريبا، ولا توجد سوى امرأة واحدة من بين كل عشرة برلمانيين منتخبين.

بينما هناك توازن يكاد يكون كاملا في الوزراء والمسؤولين المنتخبين في السويد.

ورصد التقرير أيضا حالة المساواة بين الجنسين في مجالات مثل الإعلام والعلوم والرياضة؛ فعدد النساء اللواتي يدرسن الصحافة هو ضعف عدد الرجال الذين يدرسون الصحافة، إلا أن المرأة تتولى منصبا واحدا فقط من بين خمسة مناصب قيادية في مجال البث العام.

وقالت فيرا جوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن المساواة بين الجنسين: "لا يمكننا النظر إلى مجتمعاتنا على أنها مجتمعات حديثة عندما نخذل الكثيرين".

وتابعت جوروفا أن هذه الارقام تمثل "قصة محزنة" من الركود وبطء التقدم.