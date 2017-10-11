راخوي يلقي بكل اللوم على"مجموعة نشطاء" فى استفتاء كتالونيا

مدريد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوي أمام البرلمان الاسبانى، اليوم الأربعاء، إن الكثير من الأمور المؤسفة قد وقعت، ولكن يجب إلقاء كل اللوم على عاتق "مجموعة نشطاء" دفعوا باتجاه اجراء"استفتاء مخادع".

وفى حديثه عن استفتاء كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، أبدى راخوى استعداده للحوار، رغم أنه " لا حوار بين القانون الديمقراطي والعصيان أو عدم المشروعية".

وأكد راخوي أيضا أنه "لايوجد هناك دستور يعترف بالحق في تقرير المصير".

وأضاف أنه يمكن أن يتغير الدستور، ولكن فقط من خلال "القانون والقواعد المعمول بها".