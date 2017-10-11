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​وزارتا الهجرة والري تستعدان لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع 3"

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مصراوي Masrawy

​وزارتا الهجرة والري تستعدان لإطلاق مؤتمر " تستطيع 3"

06:23 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

القاهرة- أ ش أ:

بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مع وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، آليات العمل خلال الفترة المقبلة لإنجاح مؤتمر (مصر تستطيع 3)، الذي تقرر أن يتناول قضايا الريف المصري الجديد، خاصة الموارد المائية والري، والمزمع عقده في منتصف ديسمبر المقبل، بالتعاون بين وزارتي الهجرة والري.

واقترحت نبيلة مكرم - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الهجرة-، إعداد تصور كامل لأهم أولويات وزارة الري، في إطار استراتيجية 2030، وأكدت رغبتها في التعرف على الملفات والقضايا التي تخص الري حتى يتم إرسالها للعلماء، مشيرة إلى أن اختيار موضوع المياه ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر لكونه أحد أهم ملفات الأمن القومي، وسر الحياة الذي تقوم عليه التنمية وتعتمد عليه الحياة.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية، منها الزراعة والكهرباء والبيئة والصناعة والإسكان والإنتاج الحربي وشركة الريف المصري الجديد وغيرها من الهيئات والمنظمات ذات الصِّلة.

وأعربت نبيلة مكرم عن حرص وزارة الهجرة على ربط العقول المهاجرة بوطنهم الأم، وتحقيق الاستفادة من خبراتهم العلمية والأكاديمية، مشيرة إلى أن مؤتمر (مصر تستطيع 3) يأتي استثمارًا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الأول لعلماء وخبراء مصر في الخارج (بعلمائها مصر تستطيع)، الذي عُقد بالغردقة في شهر ديسمبر الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء، والثاني (مصر تستطيع بالتاء المربوطة)، الذي عُقد بالقاهرة في يوليو الماضي، بمشاركة نماذج نسائية ناجحة بالخارج.

من جانبه، أكد محمد عبد العاطي ثقته بأن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاجتماع الخبراء في الداخل الذين يتمتعون بمستوى احترافي وخبرات متراكمة نادرة مع مجموعة مميزة من الخبراء المصريين بالخارج؛ لبحث التحديات التي تواجه موارد مصر المائية، والاستراتيجية المقترحة، ودور التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات، ومنظومة أمن المياه والغذاء والطاقة في مصر، وبحث السبل التي يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات والوصول للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية وآلية الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وحفظ أمنها وأمانها.

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Asha

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