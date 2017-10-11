أمين البحوث الإسلامية​ ​يؤكد أهمية قيمة الأمانة في نهضة الأمة

كتب- محمود مصطفى:

واصل مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حملته الأخلاقية، التي سبق إطلاقها في مختلف المدارس والمعاهد على مستوى الجمهورية، والتي يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ؛ حيث تناولت الحملة قيمة "الأمانة" ودورها في حياة ونهضة الأمة والأفراد، والآثار الإيجابية لتلك القيمة، وبيان خطر غياب الأمانة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي - في تصريح اليوم الأربعاء- إن هذه القيمة المهمة تُعد أحد المقومات والدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الناجح؛ لأن الأمانة سر النجاح في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

وأضاف أن قيمة الأمانة تسهم في بناء شخصية الإنسان وتكسبه مصداقية لدى جميع الناس وتبلور بشكل عملي حقائق الإسلام بصوره غير تقليدية، ما يعمل على ترسيخ معاني الإسلام، ومن صور الأمانة أن يستشعر الإنسان مسؤوليته نحو الوطن، وأن يحافظ على مقدراته.

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