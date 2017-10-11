أحمد سليمان يهاجم مرتضى منصور ورئيس اللجنة الأولمبية

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كتب - كريم قماح

أعرب أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمالك، عن استياءه مما حدث اليوم بمقر اللجنة الأولمبية من جانب مرتضي منصور رئيس النادي الحالى، بحشد انصاره أمام مقر اللجنة، أثناء نظر الطعن المقدم على اللائحة الجديدة للنادي.

وقال سليمان في بيان تم نشره عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»:" ما حدث اليوم أمام اللجنة الأولمبية من جانب رئيس وموظفي وعمال الزمالك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الصوت العالي والترهيب والترغيب يسيطروا على أوضاع الرياضة المصرية وخاصة في أي شيء يتعلق برئيس نادي الزمالك وفقا لكل التجارب السابقة".

وواصل سليمان:" ما الداعي من قيام رئيس الزمالك بحشد الموظفين والعمال للتجمهر أمام اللجنة الأولمبية مع أول جلسة للجنة التسوية والمنازعات بخصوص الطعن على لائحة الزمالك الجديد؟".

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وأضاف سليمان:" لماذا يتبع رئيس الزمالك باستمرار طريقة الترهيب لفرض رأيه؟ وهل يريد رئيس الزمالك بأن يحشد كل طرف أنصاره من أجل حدوث أزمة جديدة في وقت يعيش فيه الشعب المصري كله فرحة الصعود الى كأس العالم.

ولعل ما يتردد بأن رئيس اللجنة الأولمبية يخشى من مواجهة رئيس الزمالك بسبب كل ما يتردد خلال الفترة الأخيرة من أمور لا تليق بهذا المنصب يجعل الكثيرين يتشككون مقدما في أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية بخصوص نادي الزمالك".

وتابع المرشح المحتمل لانتخابات الزمالك المقبلة في بيانه:" جميع الأطراف المسئولة عن الرياضة المصرية بدءًا من وزير الشباب والرياضة إلى أصغر موظف بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة مطالبين بضرورة إيقاف كل هذه المهازل خاصة وأن الانتخابات على المشارف وأن السماح لرئيس الزمالك بكل هذا العبث دون أي تدخل من جانب المسئولين في الدولة من الممكن أن يتسبب في أزمات جديدة".

وأتم:" إذا كان رئيس الزمالك الذي يدعى كل يوم الثقة في نفسه وفي الجمعية العمومية يريد أن يفرض رأيه بالقوة والترهيب فأنا أقول له إذا كنت تصدق نفسك بأنك فوق القانون فأنت واهم .. فليس معنى نجاحك في تمرير الجمعية العمومية الخاصة باللائحة بطريقة مشكوك فيها أن هذا معناه أنك ستنجح في اتباع مثل هذه الأساليب على طول الخط".