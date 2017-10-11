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مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو

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مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو

06:24 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو

السفيرة مشيرة خطاب

(مصراوى):

تخوض، اليوم الأربعاء، السفيرة مشيرة خطاب الجولة الثالثة من انتخاب المدير العام لمنظمة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أن حصولها على 12 صوتًا في الجولة الثانية.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس المجلس التنفيذى بمنظمة مايكل واربز أن مرشح فيتنام على منصب المدير العام لليونسكو "فام سان شاو"، انسحب قبيل بدء الجولة الثالثة، ومن المقرر أن ينطلق التصويت على الجولة الثالثة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وبذلك، تبقى المنافسة بين 5 مرشحين فقط هم "مشيرة خطاب من ، وحمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر، وكيان تانج من الصين، وفيرا خورى لاكويه من لبنان، وأودريه أزولاى من فرنسا".

وكان قد تصدر مرشح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري الجولة الثانية بعد حصوله على 20، وتلته مرشحة فرنسا أودريه أزولاي على 13 صوتا.

وتجرى انتخابات اليونسكو على عدة جولات، ويتطلب فوز المرشح حصوله على 30 صوتًا كحد أدنى من إجمالي 58 هم عدد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة.

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