الأرقام القياسية للعرب في المونديال

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تدخل التصفيات المونديالية الأمتار الأخيرة بعدما تبقت بها مباريات الملحق والجولة الأخيرة في التصفيات الإفريقية لتضح ملامح الفرق المتأهلة بشكل كبير.

وضمنت المنتخبات التالية وجودها في مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل: روسيا والبرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والسعودية وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا ونيجيريا وكوستاريكا وبولندا ومصر وأيسلندا وصربيا والبرتغال وفرنسا وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا وبنما.

والأن ومع وجود ممثلين للعرب هما مصر والسعودية واقتراب تأهل كل من تونس والمغرب للعرس العالمي، نستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام القياسية السلبية والايجابية للمنتخبات العربية في المونديال..

- يحمل لاعب المنتخب السعودي سامي الجابر الرقم القياسي في أطول فترة زمنية بين تسجيله الهدف الأول والأخير في كأس العالم وذلك لمدة 12 عام، حيث سجل هدفه الأول في شباك المغرب يوم 25 يونيو من عام 1994 في المباراة التي فازت بها السعودية بنتيجة 2-1 في مونديال الولايات المتحدة، وسجل هدفه الأخير في شباك تونس يوم 14 يونيو من عام 2006 في مونديال ألمانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ويحمل مع سامي الجابر نفس الرقم القياسي كل من أوفه زيلر وبيليه ومارادونا ومايكل لاودروب وهنريك لارسون وبلانكو وميروسلاف كلوزه وإيفيكا أوليتش.

- يحمل اللاعب الجزائري عبد المؤمن جابو الرقم القياسي لأكثر هدف سجل في دقيقة متأخرة من عمر مباراة في كأس العالم وذلك في الدقيقة 121 في شباك ألمانيا في دور الـ16 من المونديال السابق وهو نفس الرقم الذي يحمله معه أليساندرو ديل بيرو الذي سجل في شباك ألمانيا أيضًا في نصف نهائي مونديال 2006 في نفس الدقيقة.

- يعد محمد الدعيع حارس المنتخب السعودي أكثر حراس المرمى عبر تاريخ كأس العالم الذين اهتزت شباكهم بالأهداف بعدما سكن شباكه 25 هدفا وهو نفس رصيد الأهداف التي هزت شباك حارس المكسيك السابق أنطونيو كاربخال.

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- يحمل الحكم السوري جمال الشريف الرقم القياسي كأكثر الحكام العرب تحكيمًا في كأس العالم وذلك في 3 نسخ هي (المكسيك 1986- إيطاليا 1990- الولايات المتحدة 1994) وهو نفس الرقم الذي يحمله الحكم الإماراتي على بوجسيم والذي حكم في 3 نسخ أيضًا (الولايات المتحدة 1994 وفرنسا 1998 وكوريا الجنوبية واليابان 2002) ويحمل بعض الحكام الأخرين نفس الرقم وهم البلجيكي جون لانجينوس والسويدي إيفان إيكليند والويلزي بينجامين جيرفث والإنجليزي أرثر إيليس والإسباني خوان جارديزبال والفرنسي جويل كوينيو والكولومبي أوسكار رويز والبرازيلي كارلوس سيون والمكسيكي ماركو رودريجز.

- يحمل العراقي سمير شاكر محمود الرقم القياسي لأطول عقوبة إيقاف يتعرض لها لاعب في تاريخ كأس العالم وذلك لمدة عام بعد بصقه على الحكم الكولومبي خيسوس دياز في مباراة بلجيكا التي فازت بها الأخيرة على أسود الرافدين بنتيجة 2-1.

- تحمل مصر الرقم القايسي لأطول فترة زمنية بين مشاركتين متتاليتين في المونديال والتي وصلت إلى 56 عاما بعد المشاركة في مونديال إيطاليا 1934 وإيطاليا 1990، وتحمل النرويج نفس الرقم بعد الظهور في مونديال فرنسا 1938 ومن ثم الولايات المتحدة 1994.

- أكثر الفرق خوضًا للمباريات المتتالية في كأس العالم دون تسجيل الأهداف هي الجزائر بواقع 5 مباريات في الفترة ما بين نسختي 1986 في المكسيك و2010 في جنوب إفريقيا وهو نفس الرقم الذي تحمله بوليفيا أيضًا ما بين نسختي أوروجواي 1930 والولايات المتحدة 1934.