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الخارجية السويدية تدين العنف بمصر..وسفيرنا يرد :ليسوا متظاهرين إنما “عصابات مسلحة”

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الخارجية السويدية تدين العنف بمصر..وسفيرنا يرد :ليسوا متظاهرين إنما “عصابات مسلحة” الخارجية السويدية تدين العنف بمصر..وسفيرنا يرد :ليسوا متظاهرين إنما “عصابات مسلحة”

السفير السويدى

استنكر وزير الخارجية السويدى “كارل بيلدت” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتلا ، أحداث العنف التى وقعت فجر اليوم السبت ، قائلا إنه مذهول من كم الضحايا الذين سقطوا ، مضيفا إن قوات الأمن المصرى لا يمكن أن تتجنب أو تنكر مسئوليتها عن الحادث.

من جانبه رد أسامة المجدوب السفير المصرى بالسويد على الوزير قائلا إن الامر فعلا مرعب ، وذلك بالرغم من أن هؤلاء ليسوا موطنين مسالمين ولكنهم  عبارة عن عصابات مسلحة ، مضيفا أنه من  صعب على الشعب السويدي أن يفهموا الوضع فى ، وهنا تسائل وزير الخارجية : ” هل هم من قاموا بقتل أنفسهم ؟ ” ، فرد السفير المجدوب إنه لم يقل ذلك ، مضيفا : ” عندما يطلق هؤلاء النار على الشرطة فباذا بوسعهم أن يفعلوا ! إن التظاهر يختلف عن إطلاق النار”.

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