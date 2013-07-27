الخارجية السويدية تدين العنف بمصر..وسفيرنا يرد :ليسوا متظاهرين إنما “عصابات مسلحة”

استنكر وزير الخارجية السويدى “كارل بيلدت” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتلا ، أحداث العنف التى وقعت فجر اليوم السبت ، قائلا إنه مذهول من كم الضحايا الذين سقطوا ، مضيفا إن قوات الأمن المصرى لا يمكن أن تتجنب أو تنكر مسئوليتها عن الحادث.

من جانبه رد أسامة المجدوب السفير المصرى بالسويد على الوزير قائلا إن الامر فعلا مرعب ، وذلك بالرغم من أن هؤلاء ليسوا موطنين مسالمين ولكنهم عبارة عن عصابات مسلحة ، مضيفا أنه من صعب على الشعب السويدي أن يفهموا الوضع فى مصر ، وهنا تسائل وزير الخارجية : ” هل هم من قاموا بقتل أنفسهم ؟ ” ، فرد السفير المجدوب إنه لم يقل ذلك ، مضيفا : ” عندما يطلق هؤلاء النار على الشرطة فباذا بوسعهم أن يفعلوا ! إن التظاهر يختلف عن إطلاق النار”.