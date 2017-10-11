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ليفربول يدرس الموافقة على رحيل كوتينيو إلى برشلونة في يناير

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ليفربول يدرس الموافقة على رحيل كوتينيو إلى برشلونة في يناير ليفربول يدرس الموافقة على رحيل كوتينيو إلى برشلونة في يناير

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى توصل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى اتفاق مع ليفربول لانتقال لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما رفضت إدارة الريدز رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي في اليوم الأخير مقابل 138 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من محاولة كوتينيو الضغط على إدارة ليفربول خلال الصيف الماضي للموافقة على رحيله من خلال إدعاء الإصابة والغياب عن بداية الموسم، إلا أنه عاد من جديد لتشكيلة الريدز بعد إغلاق سوق الانتقالات.

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ورغم مشاركة كوتينيو في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وعدم إمكانية مشاركته مع برشلونة في نسخة هذا العام من البطولة الأوروبية، إلا أن الريدز أعرب عن موافقة للتفاوض من جديد مع البرسا في الشتاء في حال تقى عرضًا مغريًا.

ومن أسباب رفض إدارة ليفربول رحيل كوتينيو عدم توافر اللاعب البديل له، والأن يمتلك كلوب الفرصة للبحث عن لاعب أخر لضمه في الشتاء لتعويض رحيل كوتينيو.

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التحرير

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