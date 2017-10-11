ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز بأقل من وزنها في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مصنعًا لتعبئة أسطوانات الغاز بأقل من وزنها بجنوب المحافظة.

ووردت العديد من الشكاوى لمديرية التموين من الأهالي بوجود نقص في وزن أسطوانات البوتاجاز، وجرى شن حملة مكبرة على مصانع التعبئة أسفرت عن تحرير محضرين لأحد مصانع تعبئة أسطوانات الغاز بحي الجنوب بأرقام 2788 و2789 جنح الجنوب، بالمخالفة للقرار 184 بوجود نقص في وزن الأسطوانة.

تحرر محضر للمصنع، وجرى التحفظ على الأسطوانات الناقصة لعرضها على النيابة.