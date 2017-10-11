رئيس المترو يكشف لمصراوي أرباح الشركة بعد زيادة سعر التذكرة لـ2 جنيه​

القاهرة- مصراوي:

كشف المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حجم الإيرادات التي حققها "المترو" منذ قرار وزير النقل بتحريك سعر التذكرة إلى ٢ جنيها بدلا من جنيها واحدا فقط في مارس الماضي.

وقال فضالي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ايرادات المترو اليومية تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه، وتقترب من مليار جنيه شهرياً، لافتًا أن قرار تحريك سعر التذكرة أنقذ المرفق من الانهيار.

وأوضح فضالي، أن خسائر الشركة بلغت ذروتها في العام المالي 2013- 2014 حيث وصلت إلى 140 مليون جنيه خسائر وعجز بين المصروفات والإيرادات بينما بلغ إجمالي الإيرادات 517 مليون جنيه، وفي 2014-2015 وصلت إلى 162 مليون جنيه خسائر وعجز بين المصروفات والإيرادات وبلغ إجمالي الإيرادات 637 مليون جنيه.

وأضاف أن خسائر الشركة في 2015 -2016 وصلت 165 مليون جنيه بين المصروفات والإيرادات، وبلغ إجمالي الإيرادات 670 مليون جنيه، وتخطت حاجز الـ 200 مليون قبل رفع سعر التذكرة بأيام قليلة.

وفي 23 مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على الزيادة الجديدة لتذكرة مترو الأنفاق بقيمة 2 جنيه على جميع المحطات.

يذكر أنه يوجد بالقاهرة الكبرى 3 خطوط مترو أنفاق يمكن للراكب أن يتنقل بينهم باستخدام نفس التذكرة وهي: الخط الأول حلوان – المرج بطول 44 كم وبعدد محطات 35 محطة، والخط الثاني الجيزة – شبرا الخيمة بطول 25 كم وعدد محطات 20 محطة، والخط الثالث العتبة – الأهرام ( روكسي ) بطول 10 كم وعدد محطات 9 محطات (وجاري استكمال مراحل الخط) بإجمالي عدد المحطات العاملة بالخطوط الثلاث 64 محطة بإجمالي حوالي 79 كم.