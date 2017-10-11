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النيابة توجه 4 اتهامات لـ 35 شخصًا من حملة الماجستير.. والأحراز: لافتات

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مصراوي Masrawy

النيابة توجه 4 اتهامات لـ 35 شخصًا من حملة الماجستير.. والأحراز: لافتات

05:59 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

النيابة توجه 4 اتهامات لـ 35 شخصًا من حملة الماجستير.. والأحراز: لافتات

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

تباشر نيابة قصر النيل، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، والمقبوض عليهم بشارع مجلس الوزراء.

وقال المحامي محمد عيسى، إن النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل.

وأضاف "عيسى" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الأحراز المدرجة في المحضر عبارة عن فيديوهات لوقفتهم الاحتجاجية ولافتات فقط.

وقال الدكتور محمود أبو زيد، "المتحدث الرسمي باسم حملة الماجستير والدكتوراه" إن قوات الأمن، أمام مجلس الوزراء، ألقت القبض على 35 شخصًا، خلال وقفة احتجاجية لهم على عدم التعيين، وتم إحالتهم للنيابة.

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مصراوي Masrawy

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