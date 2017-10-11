أخبار عاجلة

مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار -
"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدير الأشغال العسكرية: إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير الأشغال العسكرية: إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

05:45 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مدير الأشغال العسكرية: إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية، إنه يجرى حاليا إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الفار، خلال حفل تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة سيتم إنشائها على مساحة 170 فدان، ويحدها من الشمال طريق القاهرة ــ السويس، ومن الجنوب طريق السخنة ــ القاهرة، ومن الغرب الطريق الدائري الأوسطي، ومن الشرق طريق 30 يونيو.

وأشار مدير إدارة الأشغال العسكرية، إلى أنه تم تقسيم العاصمة الإدارية إلى 3 قطاعات "السكني والحكومي والترفيهي".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضمنت بعض المشروعات السكنية والبنية الأساسية التي تضم الطرق والصرف الصحي.

وحضر الحفل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وكبار رجال الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يغادر العاصمة الإدارية الجديدة بعد افتتاح المرحلة الأولى

    أخبار

  • 7 معلومات عن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • وزيرة التخطيط: 5 آلاف مشروع استثماري بالتعليم ودور الثقافة

    أخبار

  • "شاكر": 483 مليار جنيه تكلفة شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية

    أخبار

إعلان

dfc9a58b74.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"