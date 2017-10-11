مدير الأشغال العسكرية: إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية، إنه يجرى حاليا إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الفار، خلال حفل تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة سيتم إنشائها على مساحة 170 فدان، ويحدها من الشمال طريق القاهرة ــ السويس، ومن الجنوب طريق السخنة ــ القاهرة، ومن الغرب الطريق الدائري الأوسطي، ومن الشرق طريق 30 يونيو.

وأشار مدير إدارة الأشغال العسكرية، إلى أنه تم تقسيم العاصمة الإدارية إلى 3 قطاعات "السكني والحكومي والترفيهي".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضمنت بعض المشروعات السكنية والبنية الأساسية التي تضم الطرق والصرف الصحي.

وحضر الحفل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وكبار رجال الدولة.